A festa VHS vai estrear-se em Portugal já na próxima sexta-feira, dia 17 de junho. O popular evento que nasceu em São Paulo vai decorrer no Maus Hábitos, no Porto, a partir das 23h59.

"A VHS nasceu em São Paulo a partir de uma vontade minha e do meu sócio de se divertir, de poder tocar as músicas pop que nós amamos e sabemos que a audiência precisa para se divertir. Mas queríamos fazer algo diferente das outras festas que tocavam sempre e somente as músicas da atualidade. Não queríamos deixar para trás as músicas dos 80, 90, não podemos esquecer o George Michael, a Whitney, o Prince, a Madonna, a Cher e muitos outros", recorda Phelipe Cruz, jornalista e criador do site PapelPop e mentor das festas VHS.

"O conceito da festa é música pop de agora e de sempre. Ela tem o nome retro VHS justamente por isso. É como se colocássemos uma fita gravada com clipes que amamos para tocar na festa", destaca em conversa com o SAPO Mag.

Para a primeira festa em Portugal, Phelipe Cruz adianta algumas surpresas. "Iremos fazer aqui o que já fazemos em São Paulo para os 'tugas e brazucas' do Porto conhecerem e se jogarem na pista, mas não resistimos a um namoro com os artistas do Porto".

"Teremos de atração o coletivo Drag King, com os kings Orlando e Billie Gnz com duas performances mega especiais. Além disso teremos eu como DJ, o Wenceslau junto com a Hélia Xavier, daqui do Porto, e o Lucas de Freitas, brasileiro de Braga", revela.

"Depois da festa no Porto talvez aconteça uma em Lisboa e outra em Braga. Tenho que organizar isso ainda melhor. A ideia é deixar o Papelpop e a VHS mais próximo de Portugal, assim como eu tenho estado", remata Phelipe Cruz.