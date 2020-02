Até há pouco tempo, nem o México nem o mundo tinham ouvido falar de Ed Maverick, um adolescente do estado mexicano de Chihuahua que começou a carreira musical a tocar bateria na igreja que frequentava, e depois em atuações em casamentos e festas de quinze anos.

No entanto, aos 19 anos, o cantor subirá em abril ao palco do aclamado festival Coachella, na Califórnia. O sucesso do seu trabalho foi progressivo desde que começou a partilhar as suas canções melancólicas na internet, em 2018, nas quais rompe o estereótipo de homem latino que não expressa sentimentos.

Em menos de um ano, os temas pop-folk do músico autodidata saltaram de mil para cem mil reproduções diárias no Spotify, depois do lançamento do seu primeiro disco, "Mix pa llorar en tu cuarto" (Seleção para chorar no quarto, em tradução livre).

O seu maior êxito, "Fuentes de Ortiz", tem mais de 150 milhões de reproduções em várias plataformas de música e fala das inseguranças e incertezas do amor juvenil.