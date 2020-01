Dependendo da rede social, o lado da sua vida que escolhe partilhar com o mundo pode variar. Este é o ponto de partida do novo desafio viral. E tudo começou depois de Dolly Parton ter partilhado uma montagem com quatro fotografias suas.

Na sua conta no Instagram, a cantora publicou quatro fotografias, cada uma com uma pode diferente de acordo com a rede social (Instagram, Facebook, Linkedin ou Tinder). A montagem tornou-se viral e inspirou o novo desafio viral.

O Dolly Parton Challenge já foi recriado por várias celebridades em todo o mundo. Veja alguns exemplos e inspire-se para criar a sua montagem - caso participe no desafio, identifique a conta do SAPO.

A cantora e compositora norte-americana cresceu no Tennesse com onze irmãos. Em 1974, estreou-se com o primeiro LP a solo, “Jolene”, que conquistou de imediato os norte-americanos. Três anos depois, em 1977, Dolly Parton cruzou o oceano e atuou pela primeira vez em Inglaterra, no Teatro Rainbow, hoje convertido num edifício da Igreja Universal do Reino de Deus.

Em 1978, com “Here You Come Again”, a artista chegou ao o primeiro de muitos discos de ouro.

Com calças justas, camisa de flanela, peruca loura e um grande sorriso, Dolly Parton ficou debaixo dos holofotes da fama rapidamente e lá permaneceu até hoje. Mas a coroa de rainha da música country não se deve apenas ao visual: ao longo da sua carreira, a cantora editou mais de 40 álbuns e escreveu cerca de três mil canções, muitas delas hinos que atravessaram gerações.