Depois de uma digressão portuguesa em 2021, que passou por Vila Real, Guarda, Portalegre e Ílhavo, Douglas Dare regressa este mês a palcos nacionais para mais quatro concertos.

O cantautor e pianista britânico vai continuar a apresentar o seu álbum mais recente, "Milkteeth" (2020), no Mouco (Porto), dia 18; Theatro Circo (Braga), dia 19; Salão Brazil (Coimbra), dia 20; e Musicbox (Lisboa), dia 21. Os espetáculos arrancam sempre às 21h30.

"Cada vez mais confiante e confortável com a sua identidade, Douglas Dare criou em 'Milkteeth' o seu disco mais íntimo onde nos confessa de uma forma minimal todas as alegrias e tristezas de uma juventude", frisa a promotora em comunicado.

"Milkteeth" é o sucessor de "Whelm" (2014) e "Aforger" (2016) e mantém influências da música erudita clássica e da eletrónica contemporânea numa pop de câmara ancorada no piano. Ao longo do seu percurso, Douglas Dare partilhou palcos com nomes como Ólafur Arnalds, Nils Frahm, Anna Calvi ou The Cure.