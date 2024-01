A pianista Büsra Kayikci, natural da Turquia, atua no dia 27 no Teatro Stephens, no primeiro concerto do ciclo “Música à margem”, que decorre até ao final do ano na Marinha Grande, no distrito de Leiria.

A artista multidisciplinar tem formação em piano, teoria musical, pintura, ballet e arquitetura de interiores, e conta com três discos editados, o último dos quais, "Places" (2023), pela Deutsche Grammophon. Caracterizadas pelo minimalismo e formato neoclássico, as peças musicais de Büsra Kayikci revelam a influência da formação em arquitetura e também afinidades com o trabalho de compositores como John Cage, Nils Frahm ou Michael Nyman. Nesta estreia em território nacional, Büsra Kayikci tem também agendada uma atuação para o dia 28 na Casa da Criatividade, às 16h00, em São João da Madeira, distrito de Aveiro, com bilhetes a partir dos cinco euros. "Música à margem", que arranca com o espetáculo da pianista turca, vai levar até ao Teatro Stephens "artistas, criadores e áreas artísticas experimentais e menos conhecidos", revelou o município da Marinha Grande, que procura com o ciclo proporcionar "qualidade, maturidade e capacidade de conexão a públicos menos experimentados". O concerto de Büsra Kayikci no Teatro Stephens decorre a partir das 21h30, com bilhetes a três euros.