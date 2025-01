YANA é o nome artístico de Joanna Bieńkowska, baseada em Gdansk, no norte da Polónia, em cuja Academia de Música se formou, iniciando-se na classe de violino e optando posteriormente pelo piano.

Como compositora, a sua música combina piano, cordas e eletrónica. O seu primeiro álbum, “Solace”, que apresentou em digressão, data de 2022. “DayDreans”, o seu segundo 'longa duração', editado através da Opia Community, do músico islandês Ólafur Arnalds, chegou ao mercado discográfico no passado mês de outubro.

É este segundo e mais recente álbum que estará no centro dos recitais em Portugal.

A composição “Stella de Oro”, de YANA, foi escolhida pelo músico e produtor alemão Nils Frahm para fazer parte do alinhamento da coletânea “Dia do Piano”, saída nessa data, dia 31 de março, em 2023.

A pianista tem colaborado com artistas como o coletivo multidisciplinar Magnificent Matter, de Berlim, os cineastas polacos Magdalena Zielińska e Mateusz Kanownik, a cantora norte-americana Oly, o multi-instrumentista e produtor MaJLo, com quem, sob o pseudónimo de Tjomur, fez uma versão do tema “We Contain Multitudes”, de Ólafur Arnalds.

YANA compôs a banda sonora da curta-metragem "Nice to Meet You", realizada por Marianna Korman, que se estreou em junho de 2021 no Festival Internacional de Cinema Tofifest, em Toruń, na Polónia, e compôs para a curta-metragem “uRodziny”, da mesma realizadora.

Na semana passada, YANA lançou um novo EP, "The Light Between Us”, resultado de um projeto artístico com a pintora malaia Sylvia Ong, que envolveu a composição de seis novas canções e esteve na base da exposição “A Luz Entre Nós”, inaugurada em novembro passado na galeria Almine Rech, em Bruxelas.

YANA toca no próximo dia 31 no espaço BOTA (Base Organizada da Toca Das Artes), em Lisboa, no dia seguinte, às 21h30, na Casa da Cultura, em Setúbal, e, no dia 1 de fevereiro, também às 21h30, no Centro de Artes e Espetáculos, em Portalegre.