Embora o heavy metal e o rock progressivo tenham sido sempre o foco principal de Devin Townsend, o músico tem adotado outras expressões como country, new age e até mesmo teatro musical orquestral, recorda a promotora.

Os Dream Theater, banda de metal progressivo, incluíram Lisboa na "Top of the World Tour" a que juntaram o novo disco, "A View From the Top of the World", editado no passado dia 22. Este é o décimo quinto álbum de originais que se sucede a "Distance Over Time" (2019).

Compõem os Dream Theater James LaBrie (vocais), John Petrucci (guitarra), Jordan Rudess (teclado), John Myung (baixo) e Mike Mangini (bateria) e contam com mais de 15 milhões de discos vendidos a nível mundial e duas indicações para os Grammy.