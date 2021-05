Dua Lipa, Tame Impala, Nick Cave & The Bad Seeds, Massive Attack, C. Tangana,BROCKHAMPTON, Gorillaz, Jorja Smith, Tyler, The Creator, Megan Thee Stallion, Khruangbin, Lorde, Burna Boy, Giveon, Run The Jewels, Sampa The Great, Vladislav Delay, Celeste, Jessie Ware ou Angel Bat Dawid são apenas alguns dos artistas que vão passar pela edição de 2022 do Primavera Sound de Barcelona, anunciou a organização esta terça-feira, dia 25 de maio.

O festival irá decorrer em dois fins de semana - 2, 3 e 4 de junho e 9, 10 e 11 de junho - no Parc del Fòrum. No próximo ano, o festival vai contar com cerca de 500 espetáculos.

O Primavera Sound de Barcelona já anunciou o cartaz da sua edição de 2022, que se realizará no decorrer de dois fins de semana.

Já as novidades sobre o NOS Primavera Sound, que se realiza anualmente no Porto, serão reveladas na próxima semana. O festival regressa ao Parque da Cidade nos dias 9, 10, 11 e 12 de junho de 2022.

Conheça o cartaz completo do Primavera Sound de Barcelona: