A peça conta a história de Quintino, um rapaz problemático que na cadeia é sujeito a doses excessivas de um medicamento antidelirante e antialucinatório que acabam por afetar o seu sentido de realidade e a mobilidade.

"O efeito das injeções de largactil despertam sentimentos de raiva que Quintino não controla. A partir de uma série de situações que vão surgindo na cadeia, a peça vai revelando os medos e as tristezas profundas que estão por detrás da mente da personagem. O encontro com o irmão é a peça chave para que Quintino reencontre memórias do passado que outrora foram felizes e vislumbre um futuro", descreve a sinopse.

"Duas Peças de Xadrez" é a primeira encenação de Joãozinho da Costa, que foi o protagonista de "A Rapariga Mandjako", de Rui Catalão, uma peça inspirada em episódios da sua história de vida.

O espetáculo é interpretado por Joãozinho da Cista, Luís Mucauro e Rolaisa Embaló.