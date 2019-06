“Dub Inc, Capleton, Morgan Heritage, Horace Andy, Queen Ifrica, Fantan Mojah e Samory I juntam-se às estreias europeias de Maneva e Mato Seco no Musa”, refere a organização do festival num comunicado hoje divulgado.

O Musa Cascais, que decorre a 4, 5 e 6 de julho, é “paragem obrigatória para os maiores nomes do reggae internacional numa incrível experiência que combina a sua localização privilegiada em frente à praia com a mensagem positiva transmitida pela música e pelo ambiente que se faz sentir durante os 3 dias do festival”.

Na 21.ª edição do Musa, estará também representado o reggae feito em Portugal, com Orlando Santos, Jahvai e Joydan.

Todos os artistas acima nomeados atuam no Main Stage. Além deste palco, haverá no recinto outros dois: Bass Station e Dub Area.