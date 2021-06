No dia 6 de julho, a dupla atua em Nantes, França, e, a 9 de julho, no Festival de Flamenco e Fado, em Badajoz, no país vizinho, seguindo para norte onde atua, no dia seguinte, no Museu Chillida, em San Sebastián. Nos dias 13 e 14 de julho, os músicos atuam no Sommarscen, em Malmo, na Suécia, seguindo para França, onde, no dia 16 de julho, se apresentam no Les Suds, em Arles. Ainda em julho, a dupla tem agendados espetáculos no Colour Meeting, em Policka, na República Checa, no dia 23, e, no dia seguinte, tambem em território checo, no Folk Holidays, em Oslavou.

A dupla, em agosto, atua em Évora, no festival Artes à Rua, no dia 4. Volta em setembro aos palcos internacionais, atuando, no dia 28, no Cankarjev Dom, em Liubliana; no dia 9 de outubro, no Underfest, em Vigo, em Espanha; no dia 5 de novembro, na capital norueguesa, no Oslo World Fest, e, no dia 9 de novembro no Off Fest, em Skopje. Dia 22 de novembro fazem uma passagem pelo Teatro Maria Matos, em Lisboa, no âmbito do Misty Fest, e, no dia 10 de dezembro, atuam na Konzerthaus, em Viena.

Os músicos Lina, fadista portuguesa de Trás-os-Montes, e Raül Refree, nome artístico de Raül Fernandez Miró, nascido há 45 anos, em Barcelona, conheceram-se em Lisboa e constituíram a dupla que se estreou em palco, em 2019, no Festival La Mar de Músicas, em Cartagena, no sul de Espanha.

O álbum de Lina e Refree foi eleito, no final do ano passado, o melhor de 2020 por produtores de estações de rádio da Europa, através do World Music Charts Europe.