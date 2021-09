A banda norte-americana Eagles of Death Metal vai atuar no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 22 de abril de 2022, anunciou hoje a promotora Everything is New.

A primeira parte do concerto, que decorre no âmbito da digressão dos 24 anos do grupo, vai ser feita pelos Bones UK.

Como salienta o comunicado da promotora, a banda, ao vivo, é composta por Jesse Hughes (voz e guitarra), Jennie Vee (baixo), Jorma Vik (bateria) e Joshua Jove (guitarra).

Os bilhetes custam 26 euros e vão ser postos à venda no dia 1 de outubro.