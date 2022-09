A programação é desenhada em torno da ilustração e do desenho, com uma oficina do ilustrador João Fazenda para crianças, uma feira do livro com obras editadas pela abysmo, exibição de cinco filmes de animação escritos por João Paulo Cotrim e um concerto com Carlos Barretto (contrabaixo), André Gago (voz) e José Anjos (guitarra e voz).

Está prevista ainda uma tertúlia dedicada a João Paulo Cotrim com a participação, entre outros, dos ilustradores Alain Corbel, André Letria, André Carrilho e Maria João Worm, do editor Jorge Silva e do fotógrafo João Francisco Vilhena.

“Homem da Cultura, fundador da Bedeteca de Lisboa, da editora Abysmo, escritor, guionista, aprendiz de feiticeiro e mago das sinergias, João Paulo Cotrim [que morreu em dezembro de 2021] é por muitos tido como alguém capaz de reconhecer e promover o talento dos outros”, sublinha a organização.