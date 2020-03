Ó Elvas, Ó Elvas, Eurovisão à vista: a final do Festival da Canção já arrancou no Coliseu Rondão Almeida, em Elvas. Pelo palco da RTP vão passar Bárbara Tinoco, Elisa, Filipe Sambado, Throes + The Shine, Jimmy P, Tomás Luzia, Kady e Elisa Rodrigues, que conquistaram um 'bilhete' até à final nas semifinais do concurso nacional.

Das duas rondas do concurso saíram oito finalistas, mas apenas um conquistará uma viagem até Roterdão para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção 2020. O tema será escolhido com base na votação do júri e do público, no esquema de 50/50.

VEJA AQUI A EMISSÃO EM DIRETO.

Além do desfile das canções, a RTP festeja em Elvas mais um aniversário.

Antes do arranque da cerimónia, Inês Lopes Gonçalves ("5 para a meia-noite") conversou com Conan Osíris, vencedor da edição de 2019, Gonçalo Reis, presidente da administração da RTP, e com o presidente da Câmara Municipal de Elvas.

A final arrancou com uma pequena atuação de um grupo de Cante Alentejano. "Hoje também celebramos 63 anos da RTP e com ela toda a história da televisão em Portugal", frisou Filomena Cautela. "E foi também há 40 anos que a RTP passou para as emissões a cores", acrescentou Vasco Palmeirim.

Os apresentadores recordaram ainda alguns dos momentos do Festival da Canção em rap. Filomena Cautela, Vasco Palmeirim e Inês Lopes Gonçalves lembraram ainda de alguns dos programas mais marcantes da história da RTP.

AS ATUAÇÕES

Filipe Sambado, Jimmy P, Tomás Luzia e Elisa Rodrigues vão ser os primeiros a subir ao palco do coliseu. Throes + The Shine, Kady, Elisa e Bárbara Tinoco fecham o desfile das canções.