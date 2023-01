A informação foi avançada à agência Lusa pelo próprio cofundador do Teatro do Vão, no final de um ensaio da versão para teatro do filme homónimo de Pedro Almodóvar, estreado em 1999, assinada pelo dramaturgo australiano a residir no Reino Unido Samuel Adamson.

Daniel Gorjão disse já ter pedido ao poeta e dramaturgo André Tecedeiro para escrever um texto a partir do bailado para "fazerem" em teatro.

Questionado sobre que projetos tem para depois da peça “Tudo Sobre a Minha Mãe” – cuja estreia ocorreu em setembro de 2007, no Old Vic Theatre, em Londres, numa encenação do conhecido diretor de ópera irlandês Tom Cairns, Daniel Gorjão admitiu ter “outros projetos pensados e em andamento”.

O que gostava “mesmo de fazer a seguir", e “voltar um bocadinho” à sua “zona de conforto e da estilização a partir do corpo”, era “uma versão do 'Lago dos Cisnes'”.

Para isso, já pediu ao poeta e dramaturgo português André Tecedeiro (1979) para “escrever um texto a partir do bailado” para fazerem “em teatro”, adiantou.

“Isso seria assim o meu próximo projeto”, acrescentou, sublinhando que o texto ainda não está escrito, embora o “cenário e figurino já estejam desenhados”.

Questionado sobre se pôr em palco o bailado em quatro atos do compositor russo Tchaikovsky, com libreto de Vladimir Begitchev e Vasily Geltzer, constituía o concretizar de outro sonho, após "Tudo Sobre a Minha Mãe", Daniel Gorjão sublinhou que cada trabalho que faz “acaba por ser o concretizar de um sonho”.

“Para mim, porque também não faço peças todos os três meses, acaba sempre ser o concretizar de um sonho”, acrescentou o também programador de artes performativas da RTP2, desde 2016.

São projetos “que tenho, que imagino, que tenho em mim durante algum tempo”. Daniel Gorjão não encena mais do que “uma ou duas peças por ano, não mais do que isso”, sublinhou.

E quando questionado sobre se há mais algum filme do realizador espanhol que gostasse de pôr em palco, não hesitou: apesar de ”Tudo Sobre a Minha Mãe” ser o seu preferido do realizador espanhol, há outros filmes de Almodóvar de que “gosta bastante”.

Há, todavia, um de que gosta particularmente: “Má Educação”. “Sim, podia dar uma excelente peça de teatro também”, concluiu.