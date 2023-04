Tiago Rodrigues leva ao festival a produção que estreou no ano passado em Genebra, sob o título "Dans la Mesure de l'Impossible" ("Na Medida do Impossível") que agora, na Escócia, ganha o nome de "As Far As Impossible".

A peça, que também marcou a abertura da temporada francesa de teatro no passado mês de setembro, quando Tiago Rodrigues assumiu a direção do Festival de Avignon, é uma performance bilingue, escrita e concebida por Tiago Rodrigues inspirada nos testemunhos recolhidos junto de funcionários da Cruz Vermelha Internacional e dos Médicos sem Fronteiras.

O espetáculo “expõe os dilemas de quem vai e vem entre áreas problemáticas de intervenção e as suas próprias casas tranquilas”, e “questiona como essa vida dupla muda a forma como olhamos o mundo e nossas vidas pessoais”, acrescenta o texto de apresentação do espetáculo, na página do festival escocês.

Com argumento e direção de Tiago Rodrigues, esta criação estreada na Comédie de Genève tem tradução para inglês de Thomas Recendes.

O espetáculo tem cenografia de Laurent Junod, Wendy Tokuoka e Laura Fleury, composição de Gabriel Ferrandini, desenho de luz de Rui Monteiro, desenho de som de Pedro Costa e figurinos e colaboração artística de Magda Bizarro.

A interpretar estão Adrien Barazzone, Beatriz Brás, Baptiste Coustenoble, Natacha Koutchoumov e o músico Gabriel Ferrandini.

O espetáculo, a realizar na sala The Lyceum, terá cinco récitas em Edimburgo, nos dias 11, 12, 13 e 14 de agosto, às 19h30, e, no dia 13, outra récita, às 14h30.

A fadista Mariza é a outra artista portuguesa que atuará no Festival de Edimburgo, com concerto marcado para 15 de agosto, no Festival Theatre.

A edição deste ano do Festival Internacional de Edimburgo, no primeiro ano em que a programadora e violinista Nicola Benedetti dirige o certame, decorre de 4 a 27 de agosto.

Na semana passada a BBC anunciou a programação do festival BBC Proms, que inclui a fadista Mariza, numa primeira atuação de fado no certame, num concerto marcado para 21 de julho, no Royal Albert Hall.

Mariza estará acompanhada por Luís Guerreiro (guitarra portuguesa), Phelipe Ferreira (guitarra), João Frade (acordeão), Dinga (baixo) e João Freitas (percussão).

O BBC Proms decorrerá de 14 de julho a 9 de setembro.