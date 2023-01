O encontro desenvolve-se em parceria com companhias com quem o TAP colabora, cabendo este ano ao Ajidanha, de Idanha-a-Nova, apresentar trabalho no Teatro-Cine, sala que recebe os três espetáculos programados.

Segundo o TAP, o encontro procura “alcançar várias faixas etárias”, através de “uma alargada experiência cultural”.

O 10.º Encontro de Teatro de Pombal começa no dia 13 com “Quem mora n’a minha cabeça”, peça do Teatro Amador de Pombal para maiores de 16 anos.

O segundo momento do programa leva no dia 14 a Pombal “A minha família”, um trabalho do Ajidanha que começou por ser uma história sobre questões da vida familiar e que hoje, 15 anos depois da estreia, se revela “um olhar sobre uma sociedade doente”.

“Farsa do Juiz da Beira” é a terceira peça do encontro, também pelo Teatro Amador de Pombal, que encerra o programa no dia 15, com uma encenação de Miguel Sopas para texto de Gil Vicente.