A iniciativa integrada na programação d’A Barraca tem lugar no próximo dia 7, às 21h30.

Com a presença de Helder Mateus da Costa, esta sessão de Encontros Imaginários põe frente a frente o coronel Saraiva de Carvalho(1936-2021), um dos principais estrategas do 25 de Abril de 1974, o cantautor José Afonso (1929-1987), e o general Kaúlza de Arriaga (1915-2004), comandante das forças terrestres e chefe das Forças Armadas em Moçambique, no início da década de 1970 - um dos períodos mais violentos e sangrentos da guerra colonial - e mais tarde fundador do partido de direita Movimento para a Independência e Reconstrução Nacional (MIRN).