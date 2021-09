"No que diz respeito à idoneidade do indigitado, a experiência profissional traduzida no Curriculum Vitae de Nuno Henrique Fialho Galopim de Carvalho atesta a diversidade de atividades desenvolvidas, quer no setor em apreço, a rádio, quer em órgãos de comunicação social nacionais relevantes, em diversas áreas", refere o regulador.

"Considera-se, assim, que o nomeado tem um perfil idóneo para o exercício do cargo de diretor de programas, correspondendo às exigências para que é designado", acrescenta a ERC, na deliberação datada de 15 de setembro.

Nesse sentido, "não se vislumbram razões que impeçam este órgão de, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea l) do n.º 3 do artigo 24.º dos Estatutos da ERC, dar parecer favorável à nomeação de Nuno Henrique Fialho Galopim de Carvalho para o exercício do cargo de diretor de programas da Antena 1, RDP África e RDP Internacional".

Na deliberação, a ERC refere que o presidente do Conselho de Administração da RTP tinha solicitado, por ofício subscrito, de 3 de setembro o parecer sobre a nomeação de Nuno Galopim.

"Na referida missiva, o Conselho de Administração da RTP refere que Rui Fernandes Pêgo cessou funções de diretor de programas de rádio Antena 1, RDP África e RDP internacional, a seu pedido, a 31 de março de 2021, tendo sido substituído em acumulação pelo diretor-adjunto da Antena 1, Ricardo José Soares Matos Salvado, atendendo à fase de transição da equipa de gestão em curso na RTP na altura, tendo-se reservado para mais tarde a decisão definitiva sobre esta matéria", lê-se na deliberação.

Ricardo José Soares Matos Salvado mantém-se como diretor-adjunto da Antena 1.