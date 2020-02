Harvey Weinstein, cujos filmes já ganharam mais de 80 estatuetas nos Óscares, acreditava ser "o dono do universo, e as testemunhas eram formigas que poderia esmagar sem sofrer consequências", disse a promotora Joan Illuzzi-Orbon nas suas alegações finais, no último dia de julgamento no tribunal de Manhattan.

O produtor de cinema, de 67 anos, pode ser condenado à prisão perpétua caso seja declarado culpado por violação e agressão sexual.

Após três semanas de julgamento, o júri começará a deliberar na próxima terça-feira para chegar a um veredicto.

"Elas não têm razão para mentir"

A promotora defende que as seis mulheres que testemunharam durante o julgamento de Weinstein não teriam "nenhum motivo para mentir".

"Para quê submeterem-se a todo este stress de vir até aqui testemunhar se não estivessem a dizer a verdade?", questionou Illuzzi-Orbon ao júri durante as suas três horas de alegações finais, com duração bem menor do que as da advogada de defesa, Donna Rotunno, na passada quinta-feira.

"Parece-vos que elas estavam a ter um momento divertido? (...) Sacrificaram a sua dignidade, intimidade, tranquilidade com a esperança de que as ouvissem", afirmou.