Romance

“O Censor Antifascista”, Vencedor do Prémio Literário Luís Miguel Rocha, de António Breda Carvalho, com selo Porto Editora. Da mesma editora, “O Destino Turístico”, de Rui Zink. «Com uma narrativa cativante e uma ironia singular, Rui Zink explora temas como a banalização da violência, a essência do sofrimento e a condição humana em tempos de crise».

“Um Pássaro na Lua”, de José Luís Mendonça, da Editora Guerra & Paz, que «podia ser, à maneira de John Locke, um ensaio sobre a tolerância. Mas é ficção».

“O Lado Errado”, romance de estreia de Davide Coppo, com tradução de José Teixeira de Aguilar, numa edição Dom Quixote. Da mesma editora, “Passagem Noturna”, finalista do Prémio LeYa, de Leonor Sampaio da Silva, e ainda, “Seis Malas”, de Maxim Biller, com «a história de um enigma suficientemente grande para encher seis malas, e da busca de respostas para o resolver». Também com selo Dom Quixote, “O Menino”, de Fernando Aramburu, «inspirado num acidente real ocorrido no País Basco em 1980».

“Crime nas Correntes D’Escritas”, de Germano Almeida, com selo Editorial Caminho, «uma história bem-humorada, muito divertida e, diga-se também, muito realista, que retrata como se comportam os escritores quando se reúnem para discutir literatura».

“Heroínas”, de Luis Alberto Urrea, numa edição Clube do Autor, «Uma história épica sobre audácia, sofrimento e resiliência feminina em tempos de guerra».

“A História da Minha Vida”, de Lucy Score, com selo Marcador, «a confusão persegue-a onde quer que vá».

créditos: Lusa

“Uma Vida Incrível e Maravilhosa”, de Emily Henry, com selo Quinta Essência, que junta «dois escritores. Uma grande história para contar. E um final que supera tudo».

“A Dança dos Pássaros Invisíveis”, de Edgar Pedro, com chancela Visgarolho Editora, «num vilarejo enclausurado entre montanhas cheias de segredos, em que o pecado não cabe e a vida é um esforço…».

“Amor em Paris”, de Fiona Schneider, numa edição Casa das Letras, «a guerra separou-os. Sessenta anos depois, poderá o amor voltar a juntá-los?». Da mesma chancela, “A Cidade e as suas Muralhas Incertas”, de Haruki Murakami.

“Sem Medo do Destino”, de Nora Roberts, com chancela Edições Chá das Cinco, «combinando suspense com paixão, este é um bestseller explosivo e sensual». Da mesma chancela, “Laços de Culpa”, de Vera Rodrigues: «Poderá o amor nascer entre duas pessoas tão diferentes unidas apenas pela culpa que as atormenta?».

Auspiciosa estreia na ficção longa, “Lavores de Ana”, de Ana Claúdia Santos, numa edição Companhia das Letras, «é delicado e livre, audaz e desassossegado. Uma narrativa movida pela inquietação, a melancolia e o fulgor».

“Margo Tem Problemas de Dinheiro”, de Rufi Thorpe, com selo TopSeller, «uma história terna cuja heroína, recém-chegada à idade adulta, tudo terá de fazer para conseguir ter algum poder num mundo com pouco interesse em conceder-lho».

Morreu o escritor e jornalista Fernando Sobral créditos: Lusa

Thriller/Policial

“O Hospital”, de Leslie Wolfe, numa edição Alma dos Livros: «Dizem-me que aqui vou ficar segura. Mas não é verdade».

“Raparigas Brilhantes”, de Jessica Knoll, com tradução de Inês Guerreiro e edição Editorial Presença, numa leitura totalmente envolvente, inquietante e indispensável.

“Assassinato na Livraria”, de Sue Minix, com selo Harper Collins: «É capaz de escrever o romance de mistério perfeito… mas será capaz de o resolver na vida real?».

“A Marca da Vingança”, de Emelie Schepp, com selo Dom Quixote: «Enquanto se prepara para a luta da sua vida, Jana Berzelius descobre uma traição ainda mais explosiva e insidiosa que a vai envolver intimamente numa sórdida rede criminosa».

“Nós já vivemos aqui”, de Marcus Kliewer, numa edição Singular, «um thriller irresistível que promete causar muitos calafrios e que será em breve adaptado a filme pela Netflix».

“Às Vezes Minto”, de Alice Feeney, com selo Cultura, «um thriller psicológico absolutamente brilhante, capaz de nos deixar a pensar se uma mentira é realmente uma mentira quando acreditarmos que é a verdade».

“A Última Ilusão”, de Pedro Miguel Ribeiro, numa edição Suma de Letras: «Com raízes na realidade, o autor propõe uma viagem fantástica entre locais reais e imaginários. Entre o passado e o presente, entre a linguagem literária e a do cinema».

Super Rock Festival in Lisbon Rui Reininho créditos: Lusa

Poesia

A INCM – Imprensa Nacional Casa da Moeda edita "Soñetos", de Rui Reininho, que «reúne todas as suas líricas, no GNR e a solo, plenas de sentido ou da evidente falta dele - mas só evidente» e “Enquanto Invento Algum Sentido Meu”, de Miguel Araújo, «…é Portugal e os portugueses quem aqui se apresentam em verso - cantável ou não».

Memórias/testemunhos

“Cartas para a Vila Berta”, de Miguel Esteves Cardoso, numa edição Bertrand, um «inédito durante 50 anos, uma preciosidade que será um marco para os leitores de MEC».

“Ponto Final.”, de Rui Moreira, com selo Contraponto Editores, onde o autarca aborda «um país de brandos mas cada vez piores costumes» e não deixa nada por dizer.

“A Orquestra Feminina de Auschwitz” - uma história de sobrevivência, de Anne Sebba, com selo Planeta.

“A Arte de Coleccionar Moscas”, de Fredrik Sjoberg, com selo Livros Zigurate: «A meio caminho entre livro de memórias, lição de história natural e reflexão filosófica, a obra é uma surpreendente meditação sobre a felicidade: encantadora, contemplativa e cheia de humor».

Desenvolvimento e Auto-Ajuda

“De Tanto Sofrer, Esqueci-me de Viver”, de Melanie Tavares, numa edição Planeta: «Não deixe que os traumas e as feridas emocionais condicionem a sua vida».

“Ainda Vamos a Tempo!”: o que podemos fazer para resgatar os nossos filhos dos ecrãs? De Ivone Patrão, com selo Contraponto: «O que é que os nossos filhos nos querem dizer e nós não estamos a perceber?.

“Easyway - O Método Fácil para Deixar de Fumar”, de Allen Car, com chancela Pergaminho, com o convite «Experimente por si mesmo - verá como é realmente fácil deixar de fumar!». Ainda da Pergaminho, “Quero Ser Quem Sou - Porque o Resto São Opiniões”, de Marzia Benvenuti, «A autoestima é a tua casa – sentes-te capaz de a habitar?», e “O Prazer de (não) Se Estar nas Tintas” - Para viver melhor, é preciso ser melhor, de David R. Hamilton.

“Biblioterapia - O poder transformador da leitura”, de Bijal Shah, com selo Casa das Letras: «Prepare-se para uma viagem enriquecedora que mudará a sua forma de ver a leitura e, possivelmente, a sua vida».

“Rodeado de Mentirosos” - Como impedir que as meias-verdades, tangas e vigarices destruam a tua vida, de Thomas Erikson, com edição Lua de Papel. Da mesma chancela, “Na Hora da Minha Morte - Como me deparei com a ideia da vida depois da morte”, de Sebastian Junger.

“Princípios para a Vida”, de Wallace D. Wattles, com selo Alma dos Livros: «Qual o sentido da sua vida? Quais são os seus dons e talentos? Que sonhos tem?».

“Porque sou assim?”, de Gemma Styles, com chancela Albatroz, «mostra-nos que, ao entendermos a nossa saúde mental, podemos olhar para os outros – e para nós – com mais empatia, curiosidade e esperança».

“Ligações Perdidas”, de Johann Hari, editado pela Talento, «identifique o que lhe causa depressão e ansiedade e descubra como curar-se».

Uma Aventura Uma Aventura

Infantojuvenil

“Uma Aventura na Curva do Rio”, o volume 68 da premiada série, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, com selo Editorial Caminho.

“A Pequena Catarina e a Terra Mágica”, de Palmira Clara, com ilustrações de Débora Delicado, com chancela Edições Toth, para crianças entre os 6 e os 10 anos. Também para jovens leitores dos 6 aos 10 anos, “Amélia”, de Tiago Rebelo, com ilustrações de Danuta Wojciechowska, com selo Edições Asa, e “A Casa Assombrada dos Ditongos”, de Isabel Sofia de Freitas Madureira, com ilustrações de João Rodrigues, com selo Acento Tónico.

“O Ladrão de Folhas e os Números”, de Alice Hemming, com ilustrações de Nicola Slater, numa edição Jacarandá Editora. Da mesma chancela “Vamos a uma Caça aos Ovos, de Agnes Saccani e Evie Day”: «Levanta as abas para encontrares os dez ovos escondidos, mesmo a tempo do grande piquenique da Páscoa!».

“As Sherlocks e os Ladrões de Luz”, de Mariana Queimada, com selo Edições Toth.

“Da Minha Janela”, de Bruno Rodrigues, com ilustração de Ana Lousada, editado pela Cadmus, que «Inclui um guião … no sentido de estimular o desenvolvimento da linguagem em crianças entre os 4 e os 9 anos de idade».