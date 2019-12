Entre os objetivos do projeto europeu, adiantou Nuno Alves, está a "apresentação de uma nova metodologia de trabalho, a criação de uma plataforma digital de partilha de conteúdos e a realização de ações de formação destinadas aos animadores culturais dos municípios envolvidos".

A Escola do Rock - Paredes de Coura foi lançada pela câmara local, em 2014. No ano seguinte, a iniciativa foi distinguida com o Prémio UM-Cidades atribuído pela Universidade do Minho.

Este ano, a residência artística começa no domingo e prolonga-se até dia 21, com uma turma de 50 alunos e três bandas residentes, os The Fekks, Gaspea e Catarina.

Aquele programa de bandas residentes, que pretende "incentivar a criação e produção de música", vai garantir aos grupos selecionados, entre outras condições, uma sala de ensaio exclusiva, a possibilidade de produzir e gravar um 'single' com o produtor e com o apoio técnico da Escola do Rock, a participação em um concerto durante a semana daquela residência artística e a atuação em futuras iniciativas e 'tours' da Escola do Rock.

No final desta residência artística dedicada ao rock ocorre um concerto de apresentação do trabalho realizado pelos 50 alunos. Esse espetáculo é, posteriormente, apresentado em 'tours'.

As turmas das edições anteriores já atuaram no festival Paredes de Coura e em salas como Serralves e Casa da Música, no Porto e atuaram também em Espanha.

Concertos em freguesias de Paredes de Coura, interações com infantários e centros de dia, e 'workshops' sobre temas como a saúde do músico, como promover uma banda, a improvisação dirigida e a iniciação à bateria, são outras das iniciativas do programa da residência artística.

Este ano, a Escola do Rock tem também "nova identidade gráfica, do ilustrador e guionista espanhol Miguel Ángel Martín, vencedor do Prémio Autor Revelação do Salón Internacional del Cómic, em Barcelona 1992 e autor de ilustrações para o El País, El Víbora, Rolling Stone, GQ, Marie Claire, Rockdelux, entre outros".