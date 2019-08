Este ano, entre os finalistas daquele prémio literário, encontravam-se David Machado, Hugo Mezena, Kalaf Epalanga e Maria Isaac.

O júri da edição de 2019 foi constituído por Bruno Vieira Amaral, Isabel Lucas, Luísa Mellid-Franco, Manuel Pereira Cardoso e Maria Helena Santana.

Em 2017, ano em que passou a bienal, o júri do prémio decidiu não atribuir a distinção, enquanto em 2016 foi premiada Filomena Antunes Sobral com “As atualizações dos romances de Eça de Queiroz para o pequeno ecrã”.

A partir desta edição, revela a organização, o galardão passa a "distinguir bienalmente uma obra ficcional (romance ou novela) escrita em língua portuguesa e publicada em Portugal por autor nacional com idade não superior a 40 anos à data da publicação".

A entrega do prémio está marcada para 14 de setembro, na sede da Fundação Eça de Queiroz, em Tormes, no concelho de Baião, no interior do distrito do Porto.