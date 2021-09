"Este livro é um erro no cérebro. Não se preocupem se não o perceberem, e duvidem muito se fizer sentido. Foi escrito ao sabor das ilustrações, sem saber muito bem para onde ia", escreve Patrícia Portela nas primeiras páginas.

As seis histórias foram ilustradas por Catarina Sobral e estão interligadas, com alguns elementos narrativos comuns.

A propósito dos estímulos da imaginação e do pensamento, subjacentes ao livro, Patrícia Portela recorda na introdução: "É no momento em que não percebemos que começamos a pensar, que é uma coisa diferente de acreditar, saber de cor, ou pior, fazer só o que nos dizem. Não perceber é muito bom! Porque quando não se percebe tem de se descobrir ou ficar à nora. Dá para fazer imensa coisa com isso".

Patrícia Portela é autora de romances e novelas, nomeadamente "Banquete" (2012), "Dias úteis" (2017) e "Hífen", editado este ano. É ainda diretora do Teatro Viriato, em Viseu.