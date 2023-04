O espaço bracarense gnration termina hoje as celebrações do décimo aniversário, com uma programação gratuita, que inclui Panda Bear com Sonic Boom e a Orquestra de Dispositivos Eletrónicos com alunos do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga.

A programação que assinala os dez anos de atividade do gnration decorreu ao longo de abril, culminando hoje com um dia aberto de entrada gratuita, com concertos, exposições, visitas guiadas e um serviço educativo para os mais novos. Entre as 10:00 de hoje e as 03:00 de domingo, destaque para a atuação de Panda Bear & Sonic Boom, um projeto colaborativo entre Noah Lennox (Animal Collective) e Pete Kember (Sonic Boom), que darão a conhecer o álbum de estreia, "Reset". A dupla portuguesa Bandua, que "reinterpreta o cancioneiro popular da Beira Baixa" com música eletrónica, o músico Serge Fritz, nome artístico de Sérgio Freitas, dos Sensible Soccers, e a artista Inês Malheiro também se juntam à festa. Destaque ainda para o espetáculo de comunidade que junta alunos do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga com a Orquestra de Dispositivos Eletrónicos, sob a direção da investigadora turca Ece Canli. Hoje é ainda inaugurada "Cascade", uma nova exposição do artista espanhol Marc Vilanova, desenvolvida em residência artística no gnration. Quando em fevereiro passado foi anunciada a programação do aniversário, o diretor artístico, Luís Fernandes, lembrava à agência Lusa que o perfil do gnration foi traçado para "suprir lacunas da oferta cultural da cidade", apostando na criação artística e na formação educativa para vários públicos. O espaço, inaugurado a 01 de maio de 2013 num antigo quartel da GNR, tem-se afirmado "de uma forma progressiva, sem grandes megalomanias". "Sendo nós uma estrutura que lida com conteúdos na área da produção contemporânea, da música moderna, na arte e tecnologia, conseguimos ter uma adesão em termos de público, em termos e participação da comunidade local e regional", disse. Em nota de imprensa, o gnration refere que numa década já acolheu cerca de 300 mil pessoas.