A mais recente peça do encenador norte-americano homenageia o autor português com um espetáculo que evoca as várias atmosferas da sua obra e conta com a atriz portuguesa Maria de Medeiros no elenco.

“Pessoa – Since I’ve been me” evoca a fluidez de humor, meditativo ou cómico, racional ou anárquico, que nasceu de uma vida partilhada com personalidades heterónimas como Alexander Search ou Bernardo Soares ou Vicente Guedes ou Alberto Caeiro ou Álvaro de Campos ou Ricardo Reis, de acordo com a informação disponível na página oficial do encenador.

Robert Wilson apresenta Fernando Pessoa e o seu círculo como “escapistas dos conceitos filosóficos tradicionais”, e está tão atento como o poeta à realidade dos sonhos e à falta de fiabilidade do concreto, em que as “emoções e as sensações são mistérios”.

“A força da imaginação poética de Pessoa está na sua vontade de escrever e de continuar a escrever contra a dúvida e na sua extraordinária capacidade de o fazer numa língua após outra. Captar a essência da relação da alma humana com o mundo físico é uma música que questiona”, acrescenta.

Nesta leitura de Pessoa, a criatividade da sua poesia exprime-se através do “culto e da libertação dos múltiplos eus que o esperavam na sua cabeça”, que não eram pseudónimos, “eram ele, mas também não eram ele”, eram heterónimos, “os seus aliados numa grande aventura, a procura da voz libertada da poesia”, nas palavras de Darryl Pinckney, responsável pela dramaturgia.

Estreado em maio de 2024 no Teatro della Pergola, em Florença, Itália, o espetáculo é baseado nos textos de Fernando Pessoa e é falado em italiano, francês, português e inglês, com legendas em português.

Com figurinos de Jacques Reynaud e interpretações de Aline Belibi, Rodrigo Ferreira, Klaus Martini, Sofia Menci, Gianfranco Poddighe e Janaína Suaudeau, além de Maria de Medeiros, “Pessoa – Since I’ve been me” resulta de uma encomenda do Teatro della Pergola e do Théâtre de la Ville (Paris, França).

As três récitas em Lisboa estão esgotadas.