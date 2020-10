O espetáculo “os Fadinhos de Godinho”, de Sérgio Godinho, que deveria acontecer hoje, em Carnaxide, Oeiras, no âmbito do festival Soam as Guitarras, foi adiado para 16 de dezembro, anunciou a organização.

“Especialmente concebido para a 4.ª edição do Soam as Guitarras, o já esgotado espetáculo ‘Os Fadinhos de Godinho’, de Sérgio Godinho, acompanhado por Filipe Raposo e José Manuel Neto, agendado para esta quinta-feira, 8 de outubro, será adiado para 16 de dezembro”, refere a organização num comunicado hoje divulgado.

A organização anunciou também hoje a nova data, 29 de novembro, do concerto de José Manuel Neto, que deveria ter acontecido no domingo, no Palácio Flor da Murta, em Paço de Arcos, Oeiras.

Os dois espetáculos foram adiados “por motivos de força maior” e “os bilhetes previamente adquiridos mantêm-se válidos para as novas datas”.

A 4.ª edição do festival Soam as Guitarras, inicialmente prevista para março e abril deste ano, teve início no final de setembro em Setúbal, passou por Évora no início deste mês e, até abril de 2021, decorre também em Oeiras e Póvoa de Varzim.

Setúbal volta a acolher o festival em 21 de abril de 2021, com um dos espetáculos da digressão que marcam o final da carreira dos Dead Combo (Tó Trips e Pedro Gonçalves).

Em Oeiras, a programação do festival está a decorrer até domingo.

Na sexta-feira, Tatanka (vocalista dos The Black Mamba) estará no auditório municipal Ruy de Carvalho, no sábado, Manuel de Oliveira e Marco Rodrigues apresentam-se no auditório municipal Eunice Muñoz e, no domingo, Ricardo Parreira atua no Palácio Flor da Murta.

O Soam as Guitarras ‘instala-se’ na Póvoa de Varzim, no Cine-Teatro Garrett, entre 10 e 13 de dezembro.

No dia 10, atua a dupla Miramar, no dia 11, Mafalda Veiga, no dia 12, Sérgio Godinho, com o espetáculo "Os Fadinhos do Godinho", e, no dia 13, Manuel de Oliveira convida Marco Rodrigues.

A 4.ª edição do festival foi adiada devido à pandemia da covid-19.