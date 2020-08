Em Lisboa, os bilhetes para 1, 2, 3, 4 e 5 de setembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, passam a ser válidos para 24, 25, 26, 27 e 28 de fevereiro, consoante o dia para o qual se tinha ingresso, enquanto no Porto os dias previstos também são alterados, apesar de serem no mesmo mês: de três datas existentes em 18, 19 e 20 de outubro passam a seis espetáculos nos dias 16 (uma sessão às 21:30), 17 (duas sessões às 16:00 e às 21:30), 18 (duas sessões às 16:00 e 21:30) e 19 (uma sessão às 21:30).

Enquanto em Lisboa os bilhetes de setembro se mantêm válidos para a respetiva data de fevereiro, no caso do Porto “todos os bilhetes previamente adquiridos deverão ser trocados no respetivo local de compra para uma das novas datas e sessões disponíveis”.