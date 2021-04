Depois do concerto especial "Amor em Casa", emitido em exclusivo no YouTube, David Carreira realizou um novo evento em direto. "Bom Para Portugal" foi para o ar este domingo, dia 25 de abril, e chegou aos primeiros lugar dos assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

Na emissão especial, o cantor visitou várias regiões do país, "com o objetivo de unir o sector do turismo e da cultura". David Carreira, Anjos, Anselmo Ralph, Fernando Daniel, Mickael Carreira, Miguel Oliveira, Nena, Soraia Ramos e Syro foram os convidados especiais de David Carreira.

Açores, Elvas, Lisboa, Pampilhosa da Serra e Pinhel foram os destinos escolhidos pelo artista para a gravação da emissão especial.

Veja o vídeo: