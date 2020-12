“Património(s)” é um espetáculo multidisciplinar que cruza música, teatro e dança durante o qual as estruturas culturais oferecerão diferentes perspetivas e visões sobre aquela vila histórica, disse à Lusa uma das estruturas que participou na criação do espetáculo.

“Revisitar o misticismo característico da flora, dos cheiros, das edificações de Sintra, dos naturais ou habitantes da vila bem como dos seus usos e costumes” é um dos objetivos do espetáculo, que terá uma única apresentação, referiu, por seu turno, António Bartolomeu, do Teatro Efémero, que também participou na criação.

Celebrar a efeméride tentando “apresentar aquilo que faz de Sintra um sítio absolutamente especial, belo, mágico e único” é outro dos fins do espetáculo.

Sintra foi classificada Património Mundial, na categoria de Paisagem Cultural, a 06 de dezembro de 1995, durante a 19.ª sessão do Comité do Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), realizada em Berlim.

“O que pode considerar-se património, que sons fazem parte do património cultural de Sintra, as imagens, as pessoas, as paisagens, as lendas, os locais, os autores, os objetos ou os espaços” são algumas das interrogações levantadas no espetáculo.

“Património(s) “é uma criação coletiva das companhias Byfurcação Teatro, Chão de Oliva, Casa das Cenas, Madrasta Dance, Farra-Fanfarra, Teatro Tapa Furos, teatromosca, Teatro Efémero, Teatroesfera e RUGAS Associação Cultural, em parceria com a autarquia local.

O espetáculo subirá ao palco da sala Jorge Sampaio, às 21h00, e tem entrada gratuita mediante reserva prévia de ingressos.