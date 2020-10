O "Murmuratorium", um espetáculo músico-teatral que envolveu a participação de populações locais em idade escolar e, ao mesmo tempo, uma instalação de exploração "livre e informal", estava nomeado nas categorias de Melhor Ópera e Melhor Projeto Participativo dos prémios internacionais de produções para públicos infanto-juvenis, YAMawards 2020, sendo também candidato ao Prémio do Público.

Criação artística de Paulo Maria Rodrigues, docente do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro e compositor residente da Companhia de Música Teatral, o "Murmuratorium" resultou duma coprodução entre esta companhia, o Teatro Aveirense e a Musiquim - Associação Musicoteatral dos Açores.

O espetáculo estreou-se no Festival dos Canais, de Aveiro, no ano passado, foi desenvolvido localmente, com um grupo de adolescentes e jovens, que fizeram parte da CMT-Kids, do Dancenter em Aveiro e da Musiquim nos Açores.

Os YAMawards distinguiram igualmente "Tickle", uma coprodução da Ópera Nacional da Dinamarca e do Ballet do Luxemburgo, na categoria de Melhor Pequeno Ensemble para Jovens Audiências; "Klangen av klima", da The Cultural Schoolbag e da Filarmónica de Oslo, na Noruega, como Melhor Ensemble para Jovens Audiências.

O prémio de Melhor Ópera para Jovens Audiências foi atribuído à produção espanhola "La isla", de Nuria Nuñez-Hierro, com libreto Rafael R. Villalobos, que também venceu o Prémio do Público.

Em 2015, "O Projeto Tartaruga", a partir da "História de Uma Tartaruga Armada em Peixe-rei", de Jorge Salgueiro e Miguel Nabais Pernes, com produção do Foco Musical - Educação e Cultura, ganhou o Prémio do Público.

Em 2017, o anúncio dos vencedores realizou-se na Casa da Música, no Porto.

De acordo com a organização, os YAMAwards têm como objetivo identificar e apoiar "produções de todo o mundo que inspirem e envolvam jovens e distingam a criatividade e a inovação de produções musicais" para o público mais novo.

Os YAMAwards são uma iniciativa da JMI, com a Rede Europeia de Ensino de Ópera e Dança (RESEO), e o apoio público do Estado belga para o setor (Belspo) e do Programa Europa Criativa.