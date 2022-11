Os escritos de Federico García Lorca, falecido em 1936 e um dos mais sonantes nomes internacionais da literatura espanhola, ancoram o espetáculo "Fe...de...ri...co...", que decorre no Teatro Aberto (na rua Armando Cortez, em Lisboa) nos dias 4 e 5 de novembro, sempre às 21h30.

O evento está inserido dentro da programação do Cria Sons IV e une aos poemas e textos de Lorca à música de Constança Capdeville, compositora e instrumentista portuguesa falecida em 1992.

Capdeville compôs obras para orquestra, música de câmara, instrumentos a solo, dança, teatro e cinema, dedicando-se também a espetáculos cénico-musicais. A compositora destacou-se pela sua vasta produção no contexto do teatro-música, ligando a pesquisa sonora a elementos teatrais, gestuais e nunca desligando a música das outras artes. Fundou, ainda, em 1985, o grupo ColecViva, para dar lugar às suas experimentações.

"Fe...de...ri...co...", obra inserida dentro do teatro musical e, justamente, a combinar música, canções, poemas e diálogos, é a recriação, dirigida por Filipa Magalhães, do seu espetáculo montado em 1985 para celebrar os 50 anos do desaparecimento de Lorca.

A produção é da Musicamera e, segundo os organizadores, a obra “é uma recriação moderna de Capdeville que, mantendo-se fiel ao objeto artístico original, procura pistas para renovação do género musical Teatro-Música – permitindo o seu acesso às novas gerações de intérpretes e espectadores”.