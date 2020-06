Ao longo dos “mais de 40 anos” de dedicação à UÉ, “acumulei muitos documentos das várias etapas que percorri com muitos colegas”, disse Rui Namorado Rosa.

A doação inclui ainda documentos da atividade do investigador na Junta de Energia Nuclear, no Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial e no Instituto Superior Técnico.

O coordenador da Biblioteca Geral da UÉ, António Cachopas, comprometeu-se com o tratamento técnico arquivístico e conservação do espólio, enquanto Maria Clara Grácio, representante do Conselho Geral da UÉ, considerou tratar-se de um momento "verdadeiramente importante por ser perene”.

Os documentos vão “enriquecer a ciência e a história desta universidade”, frisou a também professora do Departamento de Matemática da UÉ.

Rui Namorado Rosa publicou, entre outros, o livro “Estudos sobre a Ciência em Portugal (Do século XVII até Agora)”, uma antologia de textos sobre história da ciência e da técnica em Portugal, dos cientistas e dos divulgadores, das instituições e dos poderes, das descobertas e das limitações, lembrou a academia.

A obra vai “do Iluminismo aos primórdios da Revolução Industrial, da Revolução Científica, Técnica e Cultural ao tempo contemporâneo e aos desafios que se colocam no século XXI”, acrescentou.

Nascido em Lisboa em 1940, Rui Namorado Rosa é licenciado pela Universidade de Lisboa e doutor em Física pela Universidade de Oxford.

Foi professor catedrático convidado (1983-1986) e catedrático de Física na UÉ (desde 1986), bem como professor catedrático convidado do Instituto Superior Técnico (desde 1986).

Entre outros cargos na universidade alentejana, presidiu ao Departamento de Física (1985-1991) e foi vice-reitor (1994-1998).