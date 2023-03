A esposa do Bruce Willis pediu aos paparazzi não o incomodarem durante as suas raras raras aparições públicas desde que foi diagnosticado com demência.

O apelo nas redes sociais surgiu após notícias recentes com imagens do ator retirado durante um passeio com um grupo de amigos em Santa Monica, Califórnia, na quinta-feira.

"Quando se toma conta de alguém com demência, sabe-se como pode ser difícil e cansativo levar alguém a sair e navegar com segurança, mesmo para ir tomar café. Obviamente, ainda há muita educação que precisa ser feita. Portanto, esta vai para os fotógrafos e o pessoal de vídeo que estão a tentar obter os exclusivos do meu marido. Apenas mantenham o vosso espaço. Sei que este é o vosso trabalho, mas mantenham apenas o vosso espaço", disse Emma Heming Willis num vídeo partilhado nas redes sociais no sábado.

A esposa do ator pediu ainda aos paparazzi que fazem vídeos para não lhe gritarem, perguntarem como é que está ou tentar captar a sua atenção, nomeadamente usando a famosa expressão 'yippee-ki-yay' dos filmes "Die hard".

"Deem-lhe o seu espaço. Permitam à nossa família ou quem quer que esteja com ele nesse dia levá-lo do ponto A ao ponto B em segurança. Este é o meu anúncio de serviço público".

Foi há três semanas que a família de Bruce Willis anunciou publicamente que ele foi formalmente diagnosticado com demência frontotemporal (ou DFT): antigamente conhecida como doença de Pick, caracteriza-se por um conjunto de distúrbios que atingem partes específicas do cérebro, os lobos frontais e temporais, que não tem tratamento nem cura, que leva a mudanças dramáticas de personalidade, indiferença emocional, ações impulsivas e incapacidade de se comunicar adequadamente.

No final de março do ano passado, o ator colocou um ponto final na sua carreira, com a família a anunciar que sofria de afasia, um distúrbio da comunicação adquirido que interfere na capacidade de processamento da linguagem, sem afetar a inteligência.

Bruce Willis faz 68 anos a 19 de março.