A popularidade de Will Smith caiu a pique após ter agredido o comediante Chris Rock com uma bofetada na cerimónia dos Óscares a 27 de março.

Nas estatísticas do Q Score, um influente índice que mede a fama e o impacto das celebridades e é usado como referência no mundo da publicidade, marketing, relações públicas e comunicação social, a reputação do agora vencedor de um Óscar caiu de 39 pontos positivos em janeiro para 24 em julho (ou seja, 24% das pessoas sondadas indicam-no como uma das suas celebridades preferidas).

Ao mesmo tempo, a classificação negativa no Q Score disparou de 10 para 26, com as mulheres e as pessoas não afro-americanas terem a pior imagem do ator quando se compara com os homens e os afro-americanos.

Segundo explicou à revista Variety Henry Schafer, o vice-presidente executivo da Q Scores, antes dos Óscares Will Smith aparecia regularmente no Top 5 ou 10 dos atores vistos de forma mais positiva, perto do nível de atores como Denzel Washington e Tom Hanks.

A esposa Jada Pinkett Smith também foi atingida, com o seu índice positivo a cair de 13 para 6, enquanto o negativo subiu de 29 para 44.

Os números de popularidade de Chris Rock não refletem grandes alterações, com um Q Score positivo de 20 e negativo de 14. No entanto, num índice separado que mede a perceção do público em relação a uma figura pública, o comediante viu os números subirem de 66 para 84.

Em relação a julho, o top de atores com imagem mais positiva junto do público é formado por Morgan Freeman (44), Tom Hanks (43), Samuel L. Jackson (37), Keanu Reeves (37), Dwayne Johnson (36) e Ryan Reynolds (36).

Segundo a Variety, o declínio da popularidade de Will Smith provavelmente terá um impacto junto dos estúdios ou anunciantes.

Henry Schafer aponta uma consolação: "não é tão mau como vi com outras celebridades que passaram por eventos antissociais", indicando como exemplo que a imagem de Tiger Woods sofreu muito mais após os seus escândalos de infidelidade revelados em 2009.