Desmond Amofah, conhecido nas redes sociais como Etika, foi encontrado sem vida esta terça-feira, dia 25 de junho, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O YouTuber estava desaparecido desde o passado dia 19 de junho.

Antes do desaparecimento, Etika tinha publicado um vídeo onde revelava os seus problemas de saúde mental. "Espero que a minha história ajude a fazer do YouTube um melhor lugar no futuro, onde as pessoas têm noção de fronteiras, de limites e de até onde as coisas podem ir", frisou.

"Não fazia tenção de me suicidar, mas sempre levei tudo demasiado longe. Acho que sou mentalmente doente", confessou o youtuber.

A causa da morte do jovem de 29 anos ainda não foi confirmada.