A edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção ficou marcada por alguns problemas e polémicas. Em comunicado, a União Europeia de Radiodifusão (UER) revelou que teve de rever as pontuações dos jurados do festival devido a um "erro humano" que afetou as classificações por parte da Bielorrússia.

"O júri bielorrusso foi dispensado [na final], depois de ter revelado os seus votos na primeira semifinal, o que é contrário às regras do concurso (...) No sentido de cumprir com os regulamentos dos votos do concurso, a União Europeia de Radiodifusão trabalhou com a 'Digame', colaboradora no processo de voto, para criar um resultado agregado substituto", avança a organização em comunicado.

A UER esclarece ainda que devido "a um erro humano" foi usado "resultado agregado incorreto", garantindo que isso não teve qualquer impacto no cálculo dos pontos do televoto. A organização garante que todas as alterações foram realizadas e as pontuações atualizadas.