O evento, promovido por este centro da Fundação Eugénio de Almeida (FEA) dedicado à arte contemporânea, tem lugar numa altura em que está patente no espaço a exposição “Do outro lado – A coleção iberoamericana do MEIAC”.

A mostra, inaugurada a 19 de junho e patente até 31 de dezembro, reúne obras de artistas latino-americanos pertencentes à coleção do Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), de Badajoz, em Espanha,

Agora, os “Dias Ibero-Americanos” fazem ‘companhia’ à exposição, até 10 de novembro, sendo a primeira atividade programada, às 18h30 desta quarta-feira, um concerto ao ar livre, no Jardim Tardoz.

Neste espetáculo, atua Frediel, um ‘beatmaker’, autor e compositor espanhol que “cruza os ritmos latinos com a estética musical do reggaeton, num espetáculo de sonoridades intensas em que a palavra poética assume um papel central”, disse a organização.

O mesmo espaço exterior do CAC da FEA vai acolher, no dia 29, um concerto do cantautor argentino Pablo Vidal, a residir em Évora há duas décadas.

Pablo Vidal promete “partilhar experiências transfronteiriças em torno da música e romper muitos arquétipos”, disse a FEA.

O público vai poder assistir ao encontro, no palco, da viola campaniça com o charango, pequeno instrumento de cordas sul-americano –, e do tango com o reggae, para tentar “quebrar barreiras idiomáticas, estéticas, culturais”.

“As composições do artista, plenas de originalidade e humor, são histórias breves que falam de amor, desejo, dúvidas existenciais, vivências do outro lado do mar e saudades da terra”, sem esquecer “a crítica social, tudo sob o manto da boa poesia”, referiu a organização.

Um encontro com a artista plástica brasileira Renata Bueno, que vive e trabalha em Montemor-o-Novo e que já participou em exposições coletivas e individuais em galerias no Brasil e noutros países, é a proposta para dia 20 de outubro.

“Publicou, como autora e ilustradora, livros para crianças nas principais editoras brasileiras, tais como 'Monstros Urbanos' e 'O Que é a Liberdade?', pelos quais recebeu o Prémio Jabuti, em 2013, e foi selecionada, em 2014, para a bienal de ilustração Ilustrarte, em Lisboa”, resumiram os promotores.

O cinema também marca presença neste programa, através da exibição de dois filmes do realizador chileno Cristián Jiménez, mais precisamente “Ilusiones Óticas”, de 2009 (no dia 27 de outubro) e “Bonsái”, de 2011 (a 10 de novembro).