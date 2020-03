No “cardápio” desta edição, o primeiro “prato”, na quinta-feira, junta o rapper Cachapa, nascido e criado em Évora, com o DJ Sims.

A banda Marvel Lima, de Beja, já em “modo quarteto, após uma pausa estrutural e reflexiva”, constituída por José Penacho, Diogo Vargas, Diogo Marques e Gil Amado, apresenta-se em palco no segundo dia do festival, numa jornada em que decorrem outros três espetáculos.

Essas propostas são os Baleia Baleia Baleia, formados por Manuel Molarinho (baixo e voz) e Ricardo Cabral (bateria), a banda Cancro, com Tiago Lopes, José Penacho (Marvel Lima e Riding Pânico) e Fabio Jevelim (Paus e Riding Pânico), e o grupo semiCirco, de Évora, um projeto de música experimental com Diogo Fragoso, Edgar Lage, André Bagorro e Carlos Carvalho.

No último dia, o Capote Fest tem para oferecer ao público as atuações do grupo lisboeta Miss Lava, da banda Uaninauei, “um desvario de rock trintão” e com elementos “nados e criados em Évora, Cabeção e Benavila”, do grupo de rock alternativo Pedaço Mau, oriundo de Viana do Castelo, e da formação Thrashwall, de Évora e junta desde 2015, inspirada no Thrash Metal.

O cartaz deste ano, que aposta em colocar Évora “no roteiro dos festivais de música nacional”, encerra com a atuação, numa discoteca, do DJ Fatinch, que é Miguel Alegria, também de Évora.

O evento quer “ser uma montra de oferta artística musical com propostas de programação diferenciadoras que proporcionem descobertas musicais” no Alentejo “com alto potencial de atração e desenvolvimento de públicos, incentivando o surgimento de mais projetos”, frisou a organização.