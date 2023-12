A Carta Universal dos Deveres e Obrigações dos Seres Humanos teve origem no apelo do escritor feito no discurso de Estocolmo, quando da entrega do Nobel da Literatura, em 1998, mobilizou a Universidade Autónoma do México e a Fundação José Saramago e reuniu, desde 2015, especialistas em diversas áreas para discutirem a proposta deste documento complementar à Declaração Universal dos Direitos Humanos, concluído três anos mais tarde e apresentado então a diferentes comissões das Nações Unidas e ao secretário-geral da ONU, António Guterres.

“Tomemos então, nós, cidadãos comuns, a palavra e a iniciativa. Com a mesma veemência e a mesma força com que reivindicarmos os nossos direitos, reivindiquemos também o dever dos nossos deveres. Talvez o mundo possa começar a tornar-se um pouco melhor”, disse José Saramago, em Estocolmo, em 1998.

Produzida pela pela Fundação José Saramago em parceria com a Organização de Estados Ibero-Americanos e o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, a exposição conta com design da Silvadesigners, e estará patente em Lisboa até 12 de janeiro de 2024. A Fundação disponibiliza igualmente a mostra a outras entidades que a queiram expor.