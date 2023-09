Esta exposição é inspirada na obra “Bichos”, do escritor Miguel Torga (1907-1995), um universo desenhado em catorze contos, onde humanos e animais partilham características, e também as vicissitudes da vida, colocando questões fundamentais sobre a sociedade e a própria existência.

Nascido em 1964, no Redondo, José Grazina frequentou o curso de artes decorativas da Escola António Arroio, na área de tecidos estamparia e tecelagem, o curso de pintura e desenho na Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa, e o curso de educação pela arte, em expressão dramática, com a orientação do professor e encenador João Mota.

Entre outras distinções, conquistou o 1.º Prémio de Pintura, com a obra “Transfiguração II“, na I Bienal de Arte da Nazaré, e está representado em coleções públicas e privadas, expondo com regularidade desde 1989.

Na inauguração haverá um apontamento de leituras de textos apresentados pelos atores Maria João Falcão e Paulo Pinto.