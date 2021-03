Na edição desta segunda-feira, dia 15 de março, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou as declarações de Liliana Aguiar sobre a sua empregada. "Joana Marques analisa a dura vida de Liliana Aguiar desde que foi abandonada pela empregada", resume a Rádio Renascença.

"Elas [as empregadas] quando desaparecem... roubam, diz a Liliana. Não será uma generalização abusiva sobre empregadas domésticas, Liliana? Não era o mesmo que eu chegar aqui e dizer que todas as Lilianas têm nome de concorrentes do 'Big Brother'? Não se pode, não é", frisou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

