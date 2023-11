"Joana Sobre Wuant Sobre Joana Sobre Kazzio", é o título do episódio desta terça-feira, dia 28 de novembro, de "Extremamente Desagradável".

No novo episódio da rubrica do programa "As Três da Manhã", a humorista comentou o vídeo de Wuant sobre a edição do "Extremamente Desagradável" dedicada ao youtuber SirKazzio. "Joana Marques faz um react ao react de Wuant ao react de Joana ao vídeo do Kazzio", resume a Renascença.

"Confesso que estou com algum receio (...) vamos lá ver como reagem ao facto de serem faladas aqui no 'Extremamente Desagradável'", brincou Joana Marques no arranque da rubrica.

Veja aqui o vídeo.