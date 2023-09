Depois de uma pausa para férias, Joana Marques regressa com nova temporada de "Extremamente Desagradável".

Nas redes sociais, a Renascença confirmou que a rubrica do programa "As Três da Manhã" volta na próxima segunda-feira, dia 11 de setembro.

"O 'Extremamente Desagradável' regressa já na próxima segunda-feira e está tudo a pensar no mesmo: qual será, afinal, o tema do primeiro episódio da nova temporada?", questiona a estação de rádio na sua conta no Instagram.