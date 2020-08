Melanie C, ex-Spice Girls, vai arrancar a sua nova digressão europeia em Portugal. A cantora vai subir ao palco do Capitólio, em Lisboa, a 28 de abril de 2021.

Os bilhetes para o concerto em Lisboa serão colocados à venda nos locais habituais a partir de 28 de agosto. Depois de passar por Portugal, a artista vai atuar em Espanha, França, Alemanha, Itália, Noruega, Dinamarca, Bélgica e Holanda e Reino Unido.

Melanie C anunciou ainda a edição do novo álbum para o dia 2 de outubro, estando a sua apresentação online marcada para 1 e 2 do mesmo mês. A artista lançou recentemente "In And Out Of Love", o terceiro single do seu novo disco, do qual já tinha revelado "Blame It On Me" e "Who Am I".