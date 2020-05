Esta é a quarta edição da comemoração pelo Dia Internacional da Língua Portuguesa, que nos anos anteriores foi realizada no saguão da Estação da Luz, já que o museu está fechado para obras, após as suas instalações terem sido destruídas por um incêndio, em dezembro de 2015.

Em 2020 os organizadores também decidiram internacionalizar as comemorações, focadas na pluralidade do idioma na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que instituiu o Dia Internacional da Língua Portuguesa no dia 05 de maio.

Entre as atrações da programação conta-se a dupla portuguesa Fado Bicha, que modernizou as estruturas do tradicional fado em Portugal (domingo, dia 3), o encontro "Poesia na língua do slam", apresentado pela investigadora e produtora cultural Roberta Estrela D´Alva, com participação de poetas do Brasil, Cabo Verde e Portugal (terça-feira, dia 05).

Ao longo destes dias, também acontecem transmissões ao vivo em Conexão Musical, com a 'discotecagem' do escritor e músico angolano Kalaf Epalanga, da cantora moçambicana Lenna Bahule e do músico de Cabo Verde Hélio Ramalho, com a interlocução do investigador brasileiro Rafael Galante.

O público, ainda segundo a programação, vai ser transportado para dentro do Museu da Língua Portuguesa, na 'performance' "Silêncio", a realizar na terça-feira, em que o bailarino Eduardo Fukushima apresenta uma coreografia gravada dentro das instalações do museu, completamente vazio e em silêncio.

A celebração do Dia Internacional da Língua Portuguesa é organizada pelo Governo do Estado de São Paulo, a Fundação Roberto Marinho e o Museu da Língua Portuguesa, e tem como patrocinador a EDP, com o Grupo Globo, Grupo Itaú e Sabesp, contando ainda com o apoio de Fundação Calouste Gulbenkian, ID Brasil, Revista Pessoa, Festlip e do Governo Federal, por meio da lei federal de incentivo à cultura.