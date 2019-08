A feira, que arranca no dia 6 às 15:00 com o teatro de marionetas “Barriga da Baleia” vai ter às 17:00 desse mesmo dia a inauguração da exposição “Heroínas de Histórias Improváveis” com a presença do autor António Jorge Gonçalves.

A Feira do Livro do Porto vai ter como um dos “pontos altos” e “particularmente interessante” o encontro com o músico brasileiro Arnaldo Antunes (dos Titãs e Tribalistas) que abordará o “que se está a passar no Brasil”, destacou hoje em conferência de imprensa o comissário do evento, Nuno Artur Silva. O encontro com a presença do músico está marcado para o dia 15, às 19:00, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett.

No dia 7, o destaque da organização recai sobre a atribuição da Tília de Homenagem ao filósofo e ensaísta Eduardo Lourenço, pelas 17:00, nos Jardins do Palácio de Cristal, seguida às 18:00 pela homenagem ao autor num debate na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, com a escritora Lídia Jorge, o gestor Artur Santos Silva, com moderação do jornalista Carlos Magno.