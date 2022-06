“Em permanência, na Feira do Livro, estarão presentes seis quiosques preenchidos pelos livreiros locais, contando com a presença de um grande número de editoras nacionais e todos os géneros de literatura para todas as faixas etárias”, informa em comunicado a autarquia, responsável pela organização.

Retomada após dois anos de interregno, devido à pandemia da COVID-19, a iniciativa realiza-se na praça Miguel Bombarda, junto à Biblioteca Municipal de Soure, no distrito de Coimbra, “com um programa diversificado” que, nos dias 8 e 9, aposta na comunidade escolar, “embora todos os dias sejam abertos ao público em geral”.

“Procurando fomentar a aquisição de hábitos literários e estimular o gosto pela leitura desde a infância, estão previstas várias ações destinadas aos mais pequenos, entre as quais, sessões de conto, espetáculos e animação”, adianta a Câmara Municipal, presidida por Mário Jorge Nunes.

A pensar no público jovem e adulto, “haverá momentos culturais, designadamente a apresentação de livros e alguns espetáculos”, devendo a animação ser “uma constante, com música pelas ruas da vila e concertos no âmbito das candidaturas intermunicipais em curso”.

Nos cinco dias da Feira do livro, a Câmara de Soure “possibilita à população o acesso gratuito a todas as atividades culturais”, contribuindo ainda para “fortalecer a produção cultural local e nacional”.