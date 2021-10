Foi com "When We Were Young", de Adele, que Fernando Daniel se apresentou ao mundo no "The Voice Portugal". Mais de cinco antes depois da atuação que lhe mudou a vida, o cantor decidiu voltar a fazer uma versão de uma tema da artista britânica.

Esta quinta-feira, dia 28 de outubro, Fernando Daniel partilhou nas suas redes sociais uma versão de "Easy On Me", o mais recente single de Adele.

"Vocês encheram-me a caixa de mensagens a pedir uma versão da 'Easy On Me'. Cá está. Agora, tratem de encher o Instagram da Adele, está a dever-me um dueto desde 2016", brincou o músico na sua conta no Instagram.

Veja o vídeo: