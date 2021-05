As canções de Fernando Daniel

Fernando Daniel celebra esta terça-feira, dia 11 de maio, 25 anos. O jovem músico deu-se a conhecer em 2016, ao participar no "The Voice Portugal". O cantor sagrou-se o grande vencedor da quarta temporada do programa de talentos da RTP1 e a sua "Prova Cega" continua entre as mais vistas do mundo - na primeira audição, o jovem interpretou "When We Are Young", tema de Adele, e em poucos segundos fez virar as cadeiras de Aurea, Anselmo Ralph, Mickael Carreira e Marisa Liz.

Em 2018, Fernando Daniel editou o seu primeiro disco de originais, "Salto". "Espera", "Nada Mais" e "Mágoa" foram alguns dos singles do álbum.

Já "Presente", o segundo disco, chegou em 2020 e contou com os singles "Melodia da Saudade", "Tal Como Sou", "Nada a Perder" ou "Cair".

Destaque nos tops nacionais, Fernando Daniel conta já com dois MTV Europe Music Awards, de Best Portuguese Act. Este ano, o cantor estreou-se ainda como mentor do "The Voice Kids", sagrando-se vencedor com Simão Oliveira.

